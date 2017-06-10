Роуч: Мейвезер по-прежнему на вершине списка для Пакьяо

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, заявил, что самым желанным соперником для филиппинца остаётся Флойд Мейвезер-младший.

«Пару недель назад брат Майки Гарсии спрашивал у меня, будет ли Мэнни драться с Майки. Мне нравится такой вариант, но последнее слово не за мной. Мы хотим большого боя, но сперва надо убрать Хорна с пути.

Я бы хотел реванша с Мейвезером, но, кажется, он сейчас занят Макгрегором. У Гарсии и Кроуфорда громкие имена. Есть и другие хорошие варианты, но Мейвезер по-прежнему на вершине нашего списка», — приводит слова Роуча On The Ropes.