Юбенк-младший: победой над Абрахамом заслужу бои с Грувзом и Дигейлом

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО) заявил, что победа над Артуром Абрахамом (46-5, 30 КО) позволит ему рассчитывать на бои с чемпионом по версии WBA Джорджем Грувзом, а также с обладателем пояса IBF Джеймсом Дигейлом.

«Когда впервые ступил на профессиональный ринг, у меня было много недоброжелателей и тех, кто сомневался во мне. Бой с Абрахамом поможет мне закрыть им рот. Люди говорят, что я получил всё, что у меня есть, только благодаря наследию отца, но ведь это всё не имеет значения. Ты или можешь драться, или не можешь.

Я хочу пояса. Победив Абрахама, я заслужу встречу с чемпионами — Джеймсом Дигейлом и Джорджем Грувзом. Уверен, что получу такие бои в конце этого года. Я хочу драться с лучшими, и я на том этапе карьеры, когда пришло время биться за титулы", — приводит слова британца BoxingScene.