Тренер Маркеса: Хуан Мануэль быстро восстановится после травмы

Анхель Эредия, тренер по физической подготовке экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Хуана Мануэля Маркеса (56-7-1, 40 КО), заявил, что недавняя травма его подопечного не помешает мексиканцу вернуться на ринг в запланированные сроки.

«Когда Хуан сказал мне, что получил травму, я сказал ему, что это что-то мышечное, а после травм подобного рода можно восстановиться быстро, ведь это не сухожилие и не плечо. Есть много методов восстановления.

Хуан остаётся спокойным, и с таким прекрасным врачом, как Плутарко Гарсия, он восстановится очень быстро. Возможно, потребуется на две-три недели больше, но он продолжает тренировки без нагрузки на травмированную руку», — передаёт слова Эредии BoxingScene.