Тренер Макгрегора: это не попытка заработать, Конор может победить Мейвезера

Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, заявил, что потенциальный бой его подопечного с Флойдом Мейвезером-младшим вовсе не шоу, и не попытка заработать крупную сумму. По словам специалиста, он действительно верит в успех Макгрегора.

«Эксперты не дают много шансов Макгрегору в противостоянии с Мейвезером, но я бы не стал в этом участвовать, если бы не полагал, что Конор может победить. Я знаю, многие считают это попыткой заработать денег и каким-то спектаклем, но я уверен на 100%, что Макгрегору по силам выиграть, и это для меня очень волнительный вызов.

Если бы Конор рассматривал это как шоу, я бы пожелал ему удачи, но не стал бы его готовить ко встрече.

Макгрегора часто списывали со счётов, так что мы не в первый раз будем в таком положении", — приводит слова Каваны BoxingScene.