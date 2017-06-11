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UFC: Хант досрочно победил Льюиса, Брансон нокаутировал Келли

11 июня 2017, воскресенье. 08:19. Бокс/ММА

В Окленде (Новая Зеландия) состоялся турнир UFC Fight Night 110, главным событием которого стал поединок между новозеландцем Марком Хантом и американцем Дереком Льюисом. Победу техническим нокаутом в четвёртом раунде (добивание) одержал Хант.

Результаты турнира

Бой в тяжёлом весе (свыше 93 кг)

Деррик Льюис №6 (США) (18-5, UFC 9-3) – Марк Хант №7 (Новая Зеландия)(13-11-1, UFC 8-5-1) — победа Ханта техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Бой в среднем весе (до 84 кг)

Дерек Брансон №8 (США) (17-5, UFC 7-3) – Дэн Келли №15 (Австралия) (13-2, UFC 6-2) — победа Брансона нокаутом в первом раунде.

Бой в лёгком весе (до 70 кг)

Дэн Хукер (Новая Зеландия) (14-7, UFC 4-3) – Росс Пирсон (Великобритания) (19-14, UFC 11-11) — победа Хукера нокаутом во втором раунде.

Бой в полутяжёлом весе (до 93 кг)

Ион Кутелаба (Молдавия) (13-3, UFC 2-2) – Энрике да Силва (Бразилия) (12-3, UFC 2-3) — победа Кутелабы нокаутом в первом раунде.

Бой в наилегчайшем весе (до 57 кг)

Тим Эллиот №8 (США) (14-8-1, UFC 3-6) – Бен Нгуен №12 (США) (18-6, UFC 4-1) — победа Нгуена удушением из-за спины в первом раунде.

Бой в полулёгком весе (до 66 кг)

Александр Волкановски (Австралия) (15-1, UFC 9-2) – Мизуто Хирота (Япония) (18-8-2, UFC 1-3-1) — победа Волкановского единогласным решением судей.

Бой в лёгком весе (до 70 кг)

Дэмьен Браун (Австралия) (17-10, UFC 2-2) – Винс Пичел (США) (11-1, UFC 3-1) — победа Пичела нокаутом в первом раунде.

Бой в наилегчайшем весе (до 57 кг)

Джон Морага №11 (США) №10 (17-6, UFC 6-5) – Ашкан Мохтарян (Австралия) (13-2, UFC 0-1) — победа Мораги единогласным решением судей.

Бой в полусреднем весе (до 77 кг)

Люк Жюмо (Новая Зеландия) (12-3, UFC 1-0) – Доминик Стил (США) (14-9, UFC 1-4) — победа Жюмо единогласным решением судей.

Бой в полусреднем весе (до 77 кг)

Киити Кунимото (Япония) (18-7-2, UFC 3-2) – Зэк Отто (США) (15-4, UFC 2-1) — победа Отто раздельным решением судей.

Бой в женском наилегчайшем весе (до 52 кг)

Джей Джей Олдрич (США) (5-2, UFC 1-1) – Чхан Ми Чжон (Южная Корея) (5-1, UFC 0-1) — победа Олдрич единогласным решением судей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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