Майки Гарсия: поединок с Бронером может стать боем года

Чемпион мира в лёгком весе Майки Гарсия рассказал о своих ожиданиях от встречи с Эдриеном Бронером, заявив, что такой поединок может получить даже статус боя года.

«Это хороший бой, и я доволен такой возможностью. Это привлекательный поединок для зрителей, и у него есть всё, чтобы получить статус боя года.

Думаю, что Бронер очень рассчитывает на свою защиту, но как только он почувствует силу моих ударов, он начнёт боксировать. Он выступает в полусреднем весе, и я не могу не думать о силе его ударов. Он согласился встретиться в первом полусреднем весе, думаю, он будет хорошо подготовлен и покажет стремление выиграть поединок", — приводит слова Гарсии BoxingScene.