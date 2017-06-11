Хант и Льюис получили бонус $ 50 тыс. от UFC за лучший бой вечера

Бойцы тяжёлого веса Марк Хант и Деррик Льюис получили от UFC бонус в размере $ 50 тыс. за лучший бой вечера на турнире UFC Fight Night 110, который состоялся в новозеландском Окленде, об этом сообщает Sherdog. В этой встрече Марк Хант победил техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Дополнительное вознаграждение также в размере $ 50 тыс. за лучшее представление вечера получил Дэн Хукер, нокаутировавший во втором раунде Росса Пирсона.

Ещё один чек на такую же сумму достался Бену Нгуену, одержавшему победу в первом раунде над Тимом Эллиотом удушением из-за спины.