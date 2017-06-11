Льюис: похоже, это был мой последний бой в UFC

Боец смешанных единоборств Деррик Льюис намерен завершить выступления в UFC, об этом американец заявил после поражения от Марка Ханта на турнире UFC Fight Night 110.

«Вероятно, это мой последний бой. На следующей неделе я женюсь, и я не хочу, чтобы моя семья проходила через всё это. Скорее всего, это была последняя встреча в UFC», — приводит слова Льюиса Sherdog.

32-летний американец выступает в UFC с 2014 года, за это время под эгидой организации он успел провести 12 встреч, одержав в них девять побед.