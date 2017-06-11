Роуч: Пакьяо уничтожит Хорна

Фредди Роуч, тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо, заявил, что его подопечный одержит победу нокаутом в предстоящем бою с Джеффом Хорном.

«Мэнни нужно добыть победу нокаутом, я думаю, что ему пришло время зажечь на ринге. Хорн хороший панчер, и он пойдёт в размен, а у Мэнни всё ещё есть удар и есть инстинкт убийцы. В последних боях он выглядел лучше и возвращал свои атакующие навыки. Во время тренировочного лагеря я ему постоянно говорю, что он должен выиграть нокаутом.

Я думаю, что мы сделаем то, что нужно — уничтожим Хорна. Что касается места проведения боя, то несмотря на то, что бокс в Австралии не так популярен как UFC, у Мэнни тут будут свои фанаты. Полагаю, что симпатии аудитории разделятся поровну", — приводит слова Роуча BoxingScene.

Встреча между Мэнни Пакьяо и Джеффом Ххорном пройдёт 2 июля в австралийском Брисбене.