Риос: цель — бороться за титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (33-3-1, 24 КО), который сегодня проведёт первый бой за последние 18 месяцев заявил, что вскоре планирует вновь бороться за титулы.

«Моя цель — вернуться в элиту и боксировать за чемпионские титулы. Я знаю, что на данном этапе не могу просить о больших боях, потому что я только вернулся. Понимаю, что я должен многое доказать, но 11 июня мы увидим, насколько я далёк или близок к своей цели», — приводит слова Риоса BoxingScene.

Сегодня, 11 июня, Риос проведёт в рамках вечера бокса в Калифорнии, американец сразится с мексиканцем Аароном Эррерой (32-6-1, 21 КО).