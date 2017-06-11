Руденко: ни в коем случае нельзя пропускать боковые удары от Поветкина

Украинский супертяжеловес Андрей Руденко прокомментировал предстоящий поединок против Александра Поветкина, выделив сильные стороны россиянина.

«Драться там нужно будет до последнего, и я к этому готов. То, что оппонент титулованный, — это очень большой для нас плюс. Это будет огромный скачок в карьере, потому как мы получим не только зрелищный поединок, но и огромный опыт.

У него хороший ближний бой. Боковые, апперкоты — он их бьёт быстро, хорошо, качественно, потому как всю жизнь боксирует на этих ударах. Я это знаю и понимаю, что от него ожидать. Нельзя будет ни в коем случае пропускать эти боковые. Нужно быть внимательным, работать на своей дистанции, раздёргивать и растыкивать его.

Бой в Москве? Ну хорошо, что за него болеть будут. Был бы бой в Украине, болели бы за меня, это очевидно. Для меня это очень важный шаг в моей карьере, и я буду готовиться на все 100 %, выкладываться и показывать, что я могу в ринге», — рассказал Руденко в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.