Лёффлер: первый же бой Головкина в Лас-Вегасе будет одним из самых великих

Том Лёффлер, менеджер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина рассказал о долгом пути, который проделала команда казахстанца, ради организации столь грандиозного боя как встреча с Саулем Альваресом.

«Головкин проделал большую работу. Ему понадобилось много терпения и побед. Прошло 5 лет с момента его первого боя на канале HBO, и я помню, как я просил дать ему такую возможность. Теперь же он стал частью одного из самых больших боёв в истории.

На протяжении карьеры Геннадия его соперникам приходилось предлагать самые большие гонорары, которые только у них были, потому что никто не хотел боксировать с нами. За 25 лет пребывания в этом бизнесе я никогда не видел ничего подобного.

Мы не хотели проводить бои в Лас-Вегасе, пока они не будут значимыми, и теперь первый же бой Геннадия здесь станет одним из самых больших в истории. Стоит отдать должное и Оскару де ла Хойе, который обещал организовать поединок с Альваресом в 2017 году», — приводит слова Лёффлера BoxingScene.

Встреча Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится 16 сентября.