Гарсия: в бою с Бронером я должен быть агрессивным

Чемпион мира по версии WBC Майки Гарсия заявил, что в предстоящем бою с Эдриеном Бронером ему надо действовать в более агрессивной манере.

«Бои, в которых Эдриен проигрывал или выглядел по-настоящему плохо, проходили под знаком прессинга со стороны его соперников. Вспомните его бои с Маркосом Майданой, Шоном Портером, Эдрианом Гранадосом. Так что я должен быть более агрессивным, чем это бывает обычно. Но также прессинговать надо с умом.

Я не могу просто идти вперёд и выбрасывать сумасшедшие удары. Постоянная работа левой рукой станет ключом в бою с Бронером», — приводит слова Гарсии BoxingScene.

Поединок между Майки Гарсией и Эдриеном Бронером пройдёт в первом полусреднем весе и состоится 29 июля.