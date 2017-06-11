Риос: ставлю на Альвареса в бою с Головкиным

Бывший чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос считает Сауля Альвареса фаворитом в поединке с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным. Бой пройдёт 17 сентября.

«Я ставлю на Канело. Головкин выглядел весьма невзрачно в бою с Дэнни Джейкобсом. Совсем не впечатлял. В предыдущем бое он тоже не впечатлял. А Канело здорово смотрелся в бою с Чавесом, хотя Чавес и не показал высокого уровня. Но даже при этом я считаю, что Альварес отработал отлично», — приводит слова Риоса Boxing News 24.