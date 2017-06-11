Джейкобс может выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес

Американский средневес Дэнни Джейкобс может выступить в андеркарде поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса. Однако пока неизвестно, кто мог бы стать соперником Джейкобса, сообщает ESPN.

В марте нынешнего года Джейкобс сам встречался с Головкиным и уступил ему решением судей, с которым сам после боя не согласился. Считается, что он может сразиться с Энди Ли, Вилли Монро, Ишем Смитом или Питером Куиллином.

Поединок Головкина и Альвареса пройдёт в рамках среднего веса 16 сентября в Лас-Вегасе.