Американский боксёр Даниэль Франко находится в коме после поражения нокаутом

Американский боксёр Даниэль Франко (16-2-3, 11 КО), выступающий в категории полулёгкого веса, находится в критическом состоянии после поражения нокаутом в поединке, состоявшемся 10 июня в Слоане (штат Айова, США). Франко был нокаутирован своим соотечественником Хосе Харо (14-1-1, 8 КО) в восьмом раунде боя за региональный титул USBA. После завершения боя он был экстренно доставлен в госпиталь, где ему была проведена операция, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. На данный момент он находится в коме, сообщает Fightnews.



«Врачи сказали нам, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для его полного восстановления», — сказал менеджер боксёра Рэй Чаппаро.