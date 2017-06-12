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Янькова: меня могла постигнуть участь Нурмагомедова и Митриона

12 июня 2017, понедельник. 11:54. Бокс/ММА

Российский боец ММА Анастасия Янькова (5-0), выступающая в наилегчайшем весе Bellator, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву рассказала причину, по которой вынуждена взять паузу в спортивной карьере. По словам Анастасии, у неё начались проблемы с весом, которые начали носить системный характер. Именно поэтому два своих последних боя она провела в промежуточном весе.

«На тот момент никто у нас в стране толком не знал, что такое весогонка. Смотрели видео Сани Шлеменко и думали, что так в ванной надо гонять вес. Читала и переводила с английского статьи, но это было абсолютно безграмотным подходом. Многие молодые люди этим подкосили своё здоровье. Например, у Митриона и Хабиба возникли проблемы с почками, и не нужно быть гением, что бы понимать, что это последствия обезвоживания плюс белковых диет на фоне перетренированности и так далее. Но я понимаю, что спорт — моя жизнь только сейчас, и не хочу уходить из него с гормональными нарушениями, как многие спортсменки, которые, заканчивая карьеру, превращаются во что-то очень страшное. Поэтому я не хочу делать вес любой ценой, чтобы после боя за пояс брать перерыв и долго восстанавливаться. Пока проблемы со здоровьем носят обратимый характер, я хочу их решить и потом как следует подготовиться к бою. За счёт воды можно согнать пару килограммов, но не пять, не шесть, потому что мы не мужчины, у женщин всё иначе.

Когда ребята на сборах могут кушать первое, второе и компот, а я ем кусочек рыбки, они удивляются: «Почему у тебя не уходит вес. Мы уже скинули по 15 кг. Наверное, ты ночью поджираешь?» Не поджираю! (Смеётся.) Просто я родилась женщиной, и у меня другие особенности организма. Теперь я постоянно сдаю анализы, работаю с врачом и как только подвожу себя в весе, договариваюсь с Bellator о следующем бое. Надеюсь, что у меня всё-таки получится в ближайшее время подраться за пояс и его завоевать в идеальных кондициях.

Думаю, через три месяца смогу выйти в клетку, но пообещала себе не форсировать, хоть это очень непросто. Возможно, я упущу время и возможность и не побьюсь за пояс первой, хотя у меня были для этого все шансы, но главное не подраться за него, а уйти с ним на талии, а для этого нужно прийти в идеальную форму без истощения и без потерь функционала", — сказала она.

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анастасия Янькова
Новости. Бокс/ММА
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