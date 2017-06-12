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Бухингер: посмотрим, сможет ли Нагибин держать темп в пятираундовом бою

12 июня 2017, понедельник. 11:57. Бокс/ММА

Чемпион M-1 Challenge в полулегком весе Иван Бухингер дал оценку своему следующему сопернику Тимуру Нагибину, а также рассказал о своих преимуществах перед ним. Встреча этих бойцов состоится 15 июня а турнире M-1 Challenge 80 в Харбине (Китай),

«Он молодой и по-спортивному голодный боец, физически сильный и очень неплохой. Его основное оружие – это контратаки и хорошая защита от ударов. Похоже, он также поработал над своим кардио, так как раньше казалось, он немного замедлялся в более поздних раундах. Посмотрим, сможет ли он держать темп в пятираундовом бою.

У меня гораздо больше опыта, чем у него, и я много раз уже испытывал себя. Также считаю, что мои борцовские навыки, природная изворотливость и джиу-джитсу лучше, чем у него.

Я всегда пытаюсь закончить досрочно, и этот бой ничем не отличается. У меня максимум пять раундов, чтобы выполнить работу, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы победить», — цитирует Бухингера Mixfight.

Источник: Mixfight.ru Сообщить об ошибке
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M-1 Challenge
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