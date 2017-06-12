Бухингер: посмотрим, сможет ли Нагибин держать темп в пятираундовом бою

Чемпион M-1 Challenge в полулегком весе Иван Бухингер дал оценку своему следующему сопернику Тимуру Нагибину, а также рассказал о своих преимуществах перед ним. Встреча этих бойцов состоится 15 июня а турнире M-1 Challenge 80 в Харбине (Китай),



«Он молодой и по-спортивному голодный боец, физически сильный и очень неплохой. Его основное оружие – это контратаки и хорошая защита от ударов. Похоже, он также поработал над своим кардио, так как раньше казалось, он немного замедлялся в более поздних раундах. Посмотрим, сможет ли он держать темп в пятираундовом бою.



У меня гораздо больше опыта, чем у него, и я много раз уже испытывал себя. Также считаю, что мои борцовские навыки, природная изворотливость и джиу-джитсу лучше, чем у него.



Я всегда пытаюсь закончить досрочно, и этот бой ничем не отличается. У меня максимум пять раундов, чтобы выполнить работу, и я сделаю всё, что в моих силах, чтобы победить», — цитирует Бухингера Mixfight.