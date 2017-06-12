Джексон: попросил Ковалёва сломать Уорду рёбра, если он полезет в ближний бой

Тренер Сергея Ковалёва Джон Дэвид Джексон ответил на критику со стороны чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уорда в адрес его подопечного, который подверг сомнению способность россиянина боксировать на ближней дистанции. 17 июня в Лас-Вегасе этим боксёрам предстоит сразиться в матче-реванше.



«Если он хочет критической оценки, говоря о том, что Сергей не умеет делать определённых вещей, что ж, хорошо. Но как его можно называть лучшим бойцом ближнего боя, когда он постоянно лезет в клинч?



Он не лучший боец на короткой дистанции. И я сказал Сергею: «Если он хочет драться в ближней дистанции, ударь его так сильно, как можешь, попытайся сломать ему рёбра. И тогда посмотрим, захочет ли он оставаться на этой дистанции и терпеть это. Он не большой панчер. Так будет ли он идти в размен с тобой?»



Я сказал Сергею, чтобы он забыл всё, что было, и показать лучшее, на что он способен, как это было в первой половине их первого боя. Я всем говорил, что Сергей может перебоксировать Уорда. И он сделал это. Теперь он должен сделать это и во второй половине», — цитирует Джексона BoxingScene.