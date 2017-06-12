Зимин: в бою с Бриедисом Кудряшову одного везения не хватит

Бывший тренер Александра Поветкина Александр Зимин оценил шансы Дмитрия Кудряшова в потенциальном бое с Майрисом Бриедисом.

«Бой с Дуродолой оставил двойственное впечатление. С одной — все наши прогнозы оправдались: Кудряшов вышел против Дуродолы мотивированным, пару раз отправил его в нокдаун и закончил поединок досрочно. С другой… В первых раундах Оланреваджу несколько раз смог зажать соперника у канатов и пойти в затяжную атаку — в прошлом бою, помните, это и принесло нигерийцу победу. Только к третьему раунду Кудряшов приноровился «вязать» соперника клинчем, как только тот начинал слишком опасные атаки.



Дмитрий и его штаб точно знали, с кем придётся столкнуться: ни умение нигерийца держать удар, ни его мастерские многоударные комбинации, ни тактическая гибкость секретом для команды не были. И всё же сильным сторонам Дуродолы наш боец противопоставил не контрприёмы, а убойный нокаутирующий удар, крепкую голову и бешеную мотивацию.

Следующим противником Кудряшова может стать Майрис Бриедис — и вот у него есть и тактическая гибкость, и нокаутирующий удар. И, конечно, мотивация. Здесь одного только везения не хватит, — цитирует Зимина «Советский спорт».