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Холифилд: не думаю, что ММА превосходят бокс

13 июня 2017, вторник. 10:36. Бокс/ММА

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах Эвандер Холифилд не считает, что бокс уступает ММА пальму первенства в мире единоборств. Проблемой, по его мнению, является то, что на сегодняшний день бокс освещается не столь активно, как прежде.

«Я не думаю, что ММА превосходят бокс. Думаю, что о нас не говорят так много, как о ММА. Так что люди верят тому, что видят по телевизору, а бокса в телевизоре не так много, как прежде. Люди в Америке уже не так много говорят о боксе», — цитирует Холифилда BoxingScene.

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Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Эвандер Холифилд MMA
Новости. Бокс/ММА
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