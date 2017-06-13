Атлас: единственный, кто может победить Спенса, — Кит Турман

Известный американский тренер Тедди Атлас считает чемпиона мира WBA и WBC Кита Турмана единственным боксёром во втором полусреднем весе, способным одолеть обладателя пояса IBFЭррола Спенса.



«Мне нравится Спенс. Я считаю его наиболее совершенным боксёром. Единственный, кто, как я думаю, может победить его, — это Кит Турман. Думаю, что он единственный, кто способен побить Спенса в 147 фунтах. Я так считаю, потому что, как я уже говорил три года назад, Кит — самый атлетичный и умный боец в этом дивизионе. И чтобы быть чемпионом и отличным бойцом, необходимо быть умным», — цитирует Атласа BoxingScene.