Риос: в следующий раз я буду лучше

Бывший чемпион мира в лёгком весе Брэндон Риос (33-3-1, 24 КО) прокомментировал своё победное возвращение в ринг после 18-месячного простоя, пообещав, что к следующему поединку он будет ещё лучше.

«Перед боем я нервничал, будто это был мой профессиональный дебют. Но я всегда готов к своим соперникам. Эррера был хорош, и он проводил тяжёлые свинги. Я должен был быть аккуратен и не лететь на оппонента сломя голову. Пару раз он поймал меня, но такова часть нашего спорта.

В следующий раз я буду ещё лучше. Вы увидите больший прогресс. Я не изменяю своему стилю ведения боя, но я добавил атлетизма. Мне кажется, я был неплох. Для меня началась новая глава, мы готовы двигаться дальше и принимать новые вызовы", — приводит слова Риоса BoxingScene.