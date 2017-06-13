Менеджер Ковалёва: неправда, что Сергей скоро станет гражданином США

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF Сергея Ковалёва, опроверг информацию, что российский боксёр намерен принять гражданство США.



«Это неправда. Первый раз слышу об этом», — сказал Климас в интервью «Спорт-экспрессу».



Ранее известный промоутер Андрей Шкаликов рассказал, что «Сергей готовится стать американским гражданином и официальная процедура будет завершена буквально на днях».



17 июня в Лас-Вегасе Ковалёв проведёт бой-реванш против американца Андре Уорда.

Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США