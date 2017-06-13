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Уорд: не могу думать только о том, как сделать шоу

13 июня 2017, вторник. 19:53. Бокс/ММА

Чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд заявил, что хотел бы всегда дарить зрителям шоу, но вместе с тем не планирует выходить в ринг, концентрируясь лишь на этой мысли.

«Я всегда хочу дарить зрителям прекрасное шоу, фаны — прежде всего, я их очень ценю. В первом бою с Сергеем мы устроили отличный бой. Но я не могу выходить в ринг, думая только о самом шоу. Я должен быть самим собой, чтобы в конце поединка рефери поднял мою руку вверх.

Что касается моего положения в P4P, я знаю, где нахожусь, и знаю, что я привнёс в наш спорт. Я благодарен тем людям, которые ставят меня на первое место. Если же люди не считают меня лидером, то мне надо продолжать работать", — приводит слова Уорда BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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