Джошуа: бой с Фьюри — мой приоритет

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0,19 КО) рассказал о дальнейших карьерных планах, заявив, что приоритетным для него является бой с Тайсоном Фьюри (25-0, 19 КО).

«Я слушаю то, что говорят люди. Фьюри наговорил очень много и дал ясно понять, что хочет боя со мной. Сейчас я нахожусь в той позиции, когда могу сказать — «Тайсон, я заинтересован в поединке с тобой, давай дадим людям то, что они хотят видеть». Бой с ним — в приоритете.

Но это касается уровня Великобритании, если говорить обо всём мире, то я бы предпочёл встречу с Деонтеем Уайлдером, тогда бы я смог завоевать американский рынок", — цитирует Джошуа Sky Sports.