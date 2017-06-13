Фьюри: дайте мне прийти в форму, и я сражусь с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в очередной раз выразил желание сразиться с чемпионом WBA/IBF Энтони Джошуа.

«Я съездил в Германию и одержал победу. Через семь дней у меня отобрали титулы, не дав времени на выполнение пункта о реванше. Джошуа сделал то же самое и получил время на реванш. Расовая дискриминация? Да, я знаю.

Мир хочет нашего боя, Энтони, потому что я всё ещё линейный чемпион мира в супертяжёлом весе. Я ушёл из бокса, потому что мне было неинтересно. Не было соперников.

За два года, что меня не было, появились новые вызовы. Люди думают, что Джошуа может меня побить. Я не согласен. Дай мне прийти в форму, и я сражусь с тобой", — приводит слова Фьюри Boxing Scene.