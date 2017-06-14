Роуч: Головкин нокаутирует Альвареса

Известный американский тренер Фредди Роуч считает чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина лучшим боксёром рейтинга P4P, несмотря на то что он испытывал проблемы в последних двух поединках — с Келлом Бруком и Дэниелом Джейкобсом. Роуч склоняется к тому, что Головкин победит Сауля Альвареса, встреча с которым запланирована на 16 сентября в Лас-Вегасе.



«На сегодняшний день Головкин является лучшим боксёром вне зависимости от веса, и я думаю, что это будет очень конкурентный бой», — цитирует Роуча BoxingScene.



В интервью The Inquirer американский тренер заявил: «Я считаю, что Головкин нокаутирует Альвареса».