Уайлдер считает, что Альварес победит Головкина

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что Сауль Альварес одержит победу над обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC в среднем весе Геннадием Головкиным.



«Знаете, мне нравится Головкин. Мне нравится то, что он делает на ринге. Но мне также нравится и Альварес. Думаю, что я отдам предпочтение Саулю. Год назад я бы не сказал чего-то подобного. Мне нравится Головкин, он отличный парень, я много раз связывался с ним и видел его в различных ситуациях. Он хороший парень, и Альварес тоже. Но в этом противостоянии я выберу Сауля», — цитирует Уайлдера BoxingScene.