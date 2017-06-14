Вместо Кушиташвили на чемпионате Европы в Харькове выступит Гаджимагомедов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о том, что вместо Георгия Кушиташвили на чемпионате Европы в Харькове в весовой категории до 81 кг от России выступит Муслим Гаджимагомедов.



Ранее стало известно, что российской делегации, в составе которой Кушиташвили направлялся на чемпионат Европы, было отказано во въезде в Украину.



«Гаджимагомедов заменит Кушиташвили после отказа ему во въезде на Украину для участия в соревнованиях», — цитирует Кремлева ТАСС.

Чемпионат Европы будет проходить в Харькове с 16 по 26 июня.