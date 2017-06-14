Кремлёв: в АИБА возмущены недопуском российского боксёра на Украину

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что в Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) возмущены ситуацией с недопуском российского боксёра Георгия Кушиташвили на Украину для участия в чемпионате Европы, который будет проходить в Харькове с 16 по 26 июня.



Ранее стало известно, что боксёра не пустили на территорию Украины из-за посещения им Крыма. В ФБР уже заявили, что на чемпионате Европы вместо Кушиташвили выступит Муслим Гаджимагомедов.



«AИБA очень возмущена ситуацией, потому что украинцы давали все гарантии в федерацию, сейчас их, получается, обманули просто», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».

Российского боксёра Кушиташвили не пустили на Украину на чемпионат Европы