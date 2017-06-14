Компания Мейвезера отменила бронь арены на 26 августа

Компания 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего Mayweather Promotions отменила свой запрос на резервацию арены MGM Grand на 26 августа. Однако Атлетическая комиссия штата Невада ещё не рассматривала запрос и позиция Mayweather Promotions по нему может быть изменена, сообщает Los Angeles Times.

Бронь арены на 26 августа разожгла слухи, что именно в этот день состоится поединок Мейвезера-младшего и Конора Макгрегора. Переговоры о бое идут уже долгое время, но официально о его проведении до сих пор не объявлено.