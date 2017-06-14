Берто: Уорд нокаутирует Ковалёва в конце боя

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Андре Берто (31-5, 24 КО) считает, что чемпион WBA/WBO/IBF Андре Уорд нокаутирует Сергея Ковалёва.

«Думаю, оба парня голодны и мотивированы. Им многое надо доказать. Во втором бою на кону стоит больше, чем в первом. Андре сейчас в лучшей форме за многие годы. Он мотивирован и сосредоточен. Перед прошлым боем он даже бегать не мог, но сейчас здоров.

Андре умеет быстро адаптироваться и сохранит свою уверенность в реванше. Думаю, в конце боя состоится нокаут. Андре набирает готовность к тому, что хочет сделать. В первом бою он почувствовал что-то, что сейчас использует. Я верю в досрочную победу", — приводит слова Берто FightHub.

Бой Ковалёв — Уорд пройдёт 17 июня.