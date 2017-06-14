Биспинг: после боя с Сен-Пьером хочу провести ещё один поединок

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг сообщил, что хочет провести ещё как минимум два поединка до завершения карьеры.

«Если бой с Сен-Пьером состоится в ноябре или декабре, то после победы над ним я хочу провести ещё один бой в Англии. Мой последний бой должен пройти здесь, ведь фанаты всегда поддерживали меня, на каждом шагу. Я не говорю на 100 %, что это будет мой последний бой, но я не могу драться вечно. Сейчас я в хорошем состоянии, но кто знает, что будет дальше», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.