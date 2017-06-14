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Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет

14 июня 2017, среда. 23:39. Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA/IBF Энтони Джошуа считает, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри сейчас находится в слишком плохой форме для боя. В то же время, Джошуа согласен на бой с ним, когда Фьюри улучшит кондиции.

«Не думаю, что Тайсон сейчас даже шнурки завязать себе сможет. Когда он придёт в форму, тогда и я буду готов. Мы терпеливы. Я желаю ему быстрого решение всех проблем за пределами ринга. Люди хотят увидеть наш бой и я не могу дождаться его возвращения», — приводит слова Джошуа Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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