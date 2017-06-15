Уайт: Конор на сто процентов уверен, что отправит Мейвезера в нокаут

Глава UFC Дэна Уайт поделился ожиданиями от поединка между 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в лёгком весе Конором Макгрегором.

«Мы шли к этому очень долгое время, переговоры шли гораздо лучше и легче, чем я думал. „Невозможное“ случится. Флойд очень умный парень, и его окружают умные люди, и мы обговорили условия, честные для всех сторон.

Когда я говорил с Конором, он был на сто процентов уверен, что отправит Флойда Мейвезера в нокаут. Но это тот случай, когда ты совершенно не знаешь, что может произойти. Конор Макгрегор больше, сильнее, но Мейвезер крепок и является одним из лучших. Конор — на сто процентов лучший в смешанных боевых искусствах, а Мейвезер — на сто процентов лучший боксёр. Но что я давно перестал делать — так это сомневаться в Коноре Макгрегоре", — приводит слова Уайта Mirror.

Бой между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Поединок пройдёт по правилам бокса в весе до 69,85 кг.