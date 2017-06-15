Макгрегор и Мейвезер заработают за бой в Лас-Вегасе более $ 100 млн каждый

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор и 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заработают около $ 100 млн каждый за бой, который проведут 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Mirror.

Всего предполагается, что суммарный доход участников и организаторов поединка превысит £ 500 млн (около $ 636 млн). Права на телетрансляцию боя будут распределены между сетями Showtime, Sky Sports и BT Sports.

Конор Макгрегор впервые в карьере будет выступать в поединке, проводимом по правилам бокса. Флойд Мейвезер-младший не участвовал в боях с сентября 2015 года и не терпел поражений на профессиональном ринге (49-0).