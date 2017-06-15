Хантер: я готовил Уорда нокаутировать Ковалёва

Известный американский тренер Вирджил Хантер, который является наставником чемпиона мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уорда, сказал, что готовил своего подопечного к досрочной победе в матче-реванше с Сергеем Ковалёвым, Встреча этих боксёров состоится 17 июня в Лас-Вегасе.



«Я тренировал Андре так, чтобы он мог нокаутировать соперника, дважды: когда он дрался с Чедом Доусоном и теперь, когда ему предстоит провести этот бой. Я позволю Андре задать тон поединка, он знает, что делать, мы это делаем уже на протяжении долгого времени», — цитирует Хантера Fightnews.