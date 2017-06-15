Бивол: провести яркий бой с Агнью — достаточно сложная задача

Российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал о своём настрое на поединок с Седриком Агнью, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе, в андеркарде боя между Андре Уордом и Сергеем Ковалёвым.



«Шоу, конечно, очень большое, я очень рад, что я окажусь на этом шоу и буду боксировать в таком большом вечере бокса. Конечно же, я настраиваюсь только на победу, по-другому выходить на ринг нельзя.



В профессиональном боксе нужно не только выигрывать, нужно стараться выигрывать ярко, красиво, но, конечно же, самое главное — это победа. Я настраиваюсь на положительный результат. Конечно, я буду стараться победить максимально ярко, но Агнью — это всё-таки тот боксёр, который больше защищается. Все его бои, которые я смотрел, они все проходили без какого-то ажиотажа, проходили все на спокойной волне. Агнью достаточно сложный соперник для того, чтобы сделать с ним яркий бой», — цитирует Бивола официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».