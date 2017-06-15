А. Тищенко: не исключаю провокаций в отношении сборной РФ на ЧЕ в Харькове

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко допускает возможные провокации и скандалы по ходу чемпионата Европы, который будет проходить в Харькове с 16 по 26 июня. Ранее на территорию Украины не была допущена российская делегация, в составе которой на чемпионат Европы направлялся российский боксёр Георгий Кушиташвили. Россиянам отказали во въезде из-за того, что ранее они посещали Крым без согласования с Киевом.



«Это очень странно. Я уверен, что документы у нашего спортсмена были в полном порядке, – сказал Тищенко. – Решение украинских властей попахивает политическими мотивами. Можно привести много других подобных примеров. Если это действительно так, то это очень плохо.

Я переживаю также и за то, как у нас сами бои будут проходить. Уверен, что россияне и украинцы будут встречаться в ходе турнира. Во-первых, это может отразиться на судействе, а во-вторых, могут возникать неприятные ситуации и после поединков – если радикальная молодёжь будет выкрикивать какие-то лозунги и лезть в драку.

Я не исключаю провокаций, если такие вещи начинаются уже с приезда нашей команды. Будем надеяться, что силовые структуры Украины будут ограничивать наших спортсменов от нежелательных контактов. Но начало турнира, конечно, не очень приятное. Подобные ситуации не красят ни спорт, ни власти, которые принимают такие решения. Всё-таки спортсмены должны на аренах в честной борьбе доказывать, кто сильнее», — цитирует Тищенко «Р-Спорт».