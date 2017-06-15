Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

А. Тищенко: не исключаю провокаций в отношении сборной РФ на ЧЕ в Харькове

15 июня 2017, четверг. 11:27. Бокс/ММА

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко допускает возможные провокации и скандалы по ходу чемпионата Европы, который будет проходить в Харькове с 16 по 26 июня. Ранее на территорию Украины не была допущена российская делегация, в составе которой на чемпионат Европы направлялся российский боксёр Георгий Кушиташвили. Россиянам отказали во въезде из-за того, что ранее они посещали Крым без согласования с Киевом.

«Это очень странно. Я уверен, что документы у нашего спортсмена были в полном порядке, – сказал Тищенко. – Решение украинских властей попахивает политическими мотивами. Можно привести много других подобных примеров. Если это действительно так, то это очень плохо.

Я переживаю также и за то, как у нас сами бои будут проходить. Уверен, что россияне и украинцы будут встречаться в ходе турнира. Во-первых, это может отразиться на судействе, а во-вторых, могут возникать неприятные ситуации и после поединков – если радикальная молодёжь будет выкрикивать какие-то лозунги и лезть в драку.

Я не исключаю провокаций, если такие вещи начинаются уже с приезда нашей команды. Будем надеяться, что силовые структуры Украины будут ограничивать наших спортсменов от нежелательных контактов. Но начало турнира, конечно, не очень приятное. Подобные ситуации не красят ни спорт, ни власти, которые принимают такие решения. Всё-таки спортсмены должны на аренах в честной борьбе доказывать, кто сильнее», — цитирует Тищенко «Р-Спорт».

Российского боксёра Кушиташвили не пустили на Украину на чемпионат Европы
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Алексей Тищенко
Новости. Бокс/ММА
15 июня 2017, четверг
11:27 А. Тищенко: не исключаю провокаций в отношении сборной РФ на ЧЕ в Харькове
11:03 Бивол: провести яркий бой с Агнью — достаточно сложная задача
10:28 Хантер: я готовил Уорда нокаутировать Ковалёва
09:47 Диас: в бою с Мейвезером у Макгрегора есть шанс панчера в первых 2-3 раундах
09:26 Уайт: бой Мейвезер — Макгрегор будет более масштабным, чем бой Флойда с Пакьяо
03:16 Макгрегор и Мейвезер заработают за бой в Лас-Вегасе более $ 100 млн каждый
02:17 Уайт: Конор на сто процентов уверен, что отправит Мейвезера в нокаут
01:05 Хэя оштрафовали на $ 32 тыс. за поведение перед боем с Беллью
00:55 Бой Мейвезер — Макгрегор официально подтверждён на 26 августа
14 июня 2017, среда
23:39 Джошуа: Фьюри сейчас даже шнурки себе завязать не сможет
22:48 Биспинг: после боя с Сен-Пьером хочу провести ещё один поединок
21:52 Берто: Уорд нокаутирует Ковалёва в конце боя
20:31 В бою Поветкин — Руденко на кону будет стоять пояс WBO International
19:53 Компания Мейвезера отменила бронь арены на 26 августа
18:45 Джексон: сказал Ковалёву принять решение судей в первом бою с Уордом
18:30 Ковалёв: на этот раз Уорд будет боксировать против настоящего Крашера
17:52 Уорд: в реванше с Ковалёвым я развею сомнения и отвечу на все вопросы
16:44 Расул Мирзаев проведёт следующий бой в августе
15:12 Кремлёв: в АИБА возмущены недопуском российского боксёра на Украину
14:49 Уоррен: Сондерс вернётся на ринг в сентябре, бой с Джейкобсом маловероятен
14:01 Вместо Кушиташвили на чемпионате Европы в Харькове выступит Гаджимагомедов
13:49 Ковалёв рассказал о конфликтной ситуации с Конором Макгрегором
13:36 Российского боксёра Кушиташвили не пустили на Украину на чемпионат Европы
13:24 Тренером Ковалёва по физподготовке стал биатлонный специалист
12:48 Александр Усик проведёт следующий бой 26 августа
12:15 Бой Гарсия — Бронер состоится в Бруклине
11:25 Уайлдер считает, что Альварес победит Головкина
10:45 Роуч: Головкин нокаутирует Альвареса
10:14 Кузьмин: уже сейчас чувствую себя готовым нокаутировать Уайлдера и Паркера
09:31 Ковалёв: каждый раз, когда вижу лицо Уорда, хочу разбить его
01:28 Сергей Ковалёв опроверг информацию о получении гражданства США
00:35 В Интернет попала запись боя Брюса Ли по правилам MMA
13 июня 2017, вторник
23:28 Фьюри: дайте мне прийти в форму, и я сражусь с Джошуа
22:12 Тренер Уорда: во втором бою Ковалёв увидит другого Андре
21:00 Джошуа: я бы хотел ещё один бой с Кличко, но без шестого раунда
20:22 Джошуа: бой с Фьюри — мой приоритет
19:53 Уорд: не могу думать только о том, как сделать шоу
19:30 Менеджер Ковалёва: неправда, что Сергей скоро станет гражданином США
18:56 Бивол: почти готов к боям со Стивенсоном, Уордом и Ковалёвым
18:41 Риос: в следующий раз я буду лучше
18:20 Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США
17:30 Дува: контракт не предусматривает ещё одного реванша между Ковалёвым и Уордом
15:34 Сформирован окончательный кард турнира M-1 Challenge 80
15:05 Матвей Коробов намерен выступить во Всемирной боксёрской суперсерии
14:49 Тренер Хорна: у Пакьяо не было таких соперников, как Джефф
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто виноват в том, что произошёл скандал на турнире по кикбоксингу Glory в Париже?
Архив →
© championat.com, 2000–2017