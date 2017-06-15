Хэй оштрафован почти на $ 32 000 за неспортивное поведение перед боем с Беллью

Британский совет по контролю за боксом (BBBC) оштрафовал Дэвида Хэя на £ 25 тыс. ( $ 31,8 тыс.) за его поведение перед мартовским поединком с Тони Беллью. Такое решение было вынесено руководящим органом на последнем заседании, состоявшемся 14 июня, сообщает BoxingScene. Перед боем с Беллью, который состоялся 4 марта, Хэй неоднократно позволял себе выражения, содержавшие угрозы жизни Беллью, а также оскорбления членов его команды.



Напомним, что этот поединок завершился досрочной победой Беллью в 11-м раунде, поскольку Хэй не смог продолжать бой из-за травмы ахиллова сухожилия.