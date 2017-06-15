Уайт: Мейвезеру уже 40 лет, и у него всегда были проблемы с левшами

Президент UFC Дэна Уайт уверен в том, что его боец Конор Макгрегор доставит серьёзные проблемы Флойду Мейвезеру-младшему в поединке по правилам бокса. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе.



«Флойду Мейвезеру уже 409 лет, и у него всегда были проблемы с левшами. Конору Макгрегору 27 лет, он левша, и каждый раз, когда он бьёт, люди падают.



Я не утверждаю, что Конор победит, я не говорю, что Мейвезер победит. Но причина, по которой этот бой является таким большим событием, состоит в том, что Конор готов драться с кем угодно, в любое время и в любом месте. Он попытается нокаутировать Мейвезера», — цитирует Уайта ESPN.