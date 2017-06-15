Фрэмптон проведёт бой с Гутьерресом

Бывший чемпион мира в полулёгком весе Карл Фрэмптон (23-1, 14 КО) узнал имя следующего соперника. Им станет мексиканский боец Андрес Гутьеррес (35-1-1, 25 КО), об этом сообщает BoxingScene.

Встреча пройдёт 29 июля в Белфасте, это будет первое появление Фрэмптона с января этого года. Тогда боксёр из Северной Ирландии уступил Лео Санта Крусу, потеряв титул чемпиона мира по версии WBA Super.

Что касается Гутьерреса, то 23-летний мексиканец предыдущий поединок провёл в октябре минувшего года, нокаутировав Веллингтона Оробио.