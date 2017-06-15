Кесслер может провести бой со Скоглундом

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Миккель Кесслер (46-3, 35 КО), недавно объявивший о возобновлении карьеры, свой первый бой после возвращения может провести со шведским проспектом Эриком Скоглундом (26-0, 12 КО). Об этом рассказал промоутер боксёров Калле Зауэрланд, сообщает BoxingScene.

По слова последнего, такой поединок станет классическим противостоянием опытного чемпиона и молодого проспекта, к тому же встреча станет скандинавским, датско-шведским противостоянием.

Вместе с тем, Зауэрланд сказал, что многое будет зависеть от того, будет ли кто-то из бойцов, а возможно и оба, принимать участие во Всемирной суперсерии бокса.