Уайт: Макгрегор всё ещё хочет защитить титул в UFC в этом году

Дэна Уайт, глава UFC, заявил, что звезда промоушена Конор Макгрегор намерен защитить титул чемпиона организации в лёгком весе в этом году, невзирая на августовский поединок с Флойдом Мейвезером-младшим.

«Я общался с Макгрегором сегодня утром, он хочет драться с Мейвезером в августе, и он также хочет провести защиту своего титула в этом году. Так что в этом году он выступит дважды», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Отметим, вчера стало известно, что бой между экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и действующим чемпионом UFC Конором Макгрегором официально подтверждён, встреча состоится 26 августа в Лас-Вегасе.