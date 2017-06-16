Уайт: Мейвезеру предстоит встретиться в 154 фунтах с монстром

Президент UFC Дэна Уайт считает, что публика недооценивает способности Конора Макгрегора и его мощь. 26 августа в Лас-Вегасе ирландскому бойцу ММА предстоит провести бой по правилам бокса против Флойда Мейвезера-младшего.



«Я не считаю Мейвезера непобедимым парнем. Он ловок? Он может попытаться держаться подальше от Конора? Умеет хорошо двигаться и уклоняться от ударов? Он может всё это? Конечно. Но в 12-раундовом бою Макгрегор попадёт по нему по крайней мере пару раз.



Флойду Мейвезеру предстоит сразиться в весе 154 фунта с монстром! Конор Макгрегор — серьёзная проблема. Я думаю, люди не до конца понимают это. Все эти разговоры: «Флойд уничтожит его». Дождитесь боя, и тогда вы увидите различие в габаритах Макгрегора и Мейвезера», — цитирует Уайта BoxingScene.