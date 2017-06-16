Атлас: бой Макгрегор — Мейвезер — это бой пещерного человека с гением защиты

Известный американский тренер Тедди Атлас поделился своим мнением о шансах бойца UFC Конора Макгрегора в бою по правилам бокса с Флойдом Мейвезером-младшим. Встреча этих спортсменов запланирована на 26 августа в Лас-Вегасе.



«Люди могут говорить, что у Макгрегора есть шанс панчера. Но ему предстоит встретиться с гением защиты. Люди могут фантазировать о шансе нокаутёра. Такие ребята, как Майдана, Пакьяо и Альварес, обладали более мощным ударом и были лучше как бойцы, чем Макгрегор. Но они не смогли по нему попасть. Они не смогли нанести ему ущерба. Итак, действительно ли у него есть шанс панчера? Это всё лишь слова, чтобы продать бой. На самом деле шанса панчера у него нет.



В реальности большинство людей из мира бокса считают, что это будет бой пещерного человека с гением защиты… Я не думаю, что он поймает Флойда. Этот парень может быть одним из лучших в ММА, но в мире бокса он боец класса C. И я не пытаюсь принизить его, по правилам ММА он бы выиграл», — цитирует Атласа ESPN.