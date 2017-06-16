Дженнингс подпишет контракт с Top Rank

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Брайант Дженнингс (19-2, 10 КО) подпишет соглашение о сотрудничестве с промоутерской компанией Top Rank, об этом сообщает BoxingScene. Официально о партнёрстве боксёра и Top Rank будет объявлено в ближайшие дни.

Уже скором времени Дженнингс намерен провести первый бой под знамёнами компании Боба Арума. Отметим, что в минувшем году американцу не удалось провести ни одного боя.

Последняя активность Дженнингса датируется 2015 годом, тогда он потерпел два поражения кряду — сперва уступив по очкам Владимиру Кличко, а затем проиграв нокаутом Луису Ортису.