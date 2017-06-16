Агнью: не думаю о количестве боёв Бивола, но опыт есть опыт

17 июня временный чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол (10-0, 8 КО) будет проводить защиту титула в бою с Седриком Агнью (29-2, 15 КО). Накануне поединка американец дал понять, что команде чемпиона не стоит ожидать лёгкого боя.

«Я не думаю о количестве боёв Бивола, но опыт есть опыт. Я не стараюсь заглядывать далеко вперёд, передо мной сейчас бой с Дмитрием. Честно говоря, я особо не смотрел его поединки, для этого у меня есть тренер и моя команда. Но если в команде Бивола думают, что им нужно готовиться к глухой обороне в моём исполнении, то они готовят своего бойца не к тому сопернику.

Что касается статуса поединка, то завоевание титула временного чемпиона может открыть дорогу к большим боям, но я не заглядываю за спину будущего соперника", — приводит слова Агнью Fightnews.