Грувз выступит во Всемирной суперсерии бокса

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Super Джордж Грувз примет участие во Всемирной суперсерии бокса, сообщает BoxingScene. Британец стал первым представителем в своей весовой категории, который официально подтвердил участие в турнире.

«В этом турнире я вижу свой шанс показать всем, что я лучший в своём весе. Я верю, что я лучший боксёр в мире во втором среднем весе. Для меня большая честь поставить свой пояс на кон в таком турнире. Я хочу продолжать испытывать себя в боях с лучшими, и я готов ко встрече с любым оппонентом. Интересно, кто ещё проявит храбрость выступить в таком жёстком турнире.

Суперсерия — это то, что действительно необходимо фанатам бокса. Это простой способ определить сильнейшего бойца в нашем дивизионе", — завершил Грувз.